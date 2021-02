CDS diz que era preciso "requisição civil dentro do SNS" porque é "caótico" e aponta falta de planeamento

Ana Rita Bessa, do CDS, acusa o governo de "falta de adesão à realidade e falta de preparação e planeamento".A deputada questiona Marta Temido, na audição da ministra, se "era mesmo preciso chegar a este ponto" relativamente ao estado dos hospitais e sublinha que se devia ter reunido com as unidades de saúde antes destas terem de pedir ajuda ao Ministério da Saúde.Bessa aponta ainda que o que era preciso era uma "requisição civil dentro do SNS" uma vez que "é caótico". A deputada relembra que sete administradores hospitalares na região de Lisboa tiveram de dirigir uma carta à tutela.