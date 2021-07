A direção do CDS, liderada por Francisco Rodrigues dos Santos, afirmou que “não impôs nomes ou coligações com o PSD” na corrida às câmaras do Marco de Canaveses, Resende e Coimbra, desmentindo as acusações das concelhias.Mas, ao, o líder do Marco de Canaveses, Carlos Pinheiro, diz que “a nacional está a mentir”. “A estrutura local só aceitaria uma coligação se pudesse indicar o número dois da lista à câmara, o que não aconteceu”, explica o líder concelhio, acrescentando que tinham sugerido “Mário Nazário da Costa e a nacional impôs Mário Monteiro, escolhido pelo PSD”.