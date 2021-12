CDS diz que se chegar a governo a TAP será privatizada "no dia seguinte"

O presidente do CDS-PP considerou esta quarta-feira que a TAP "é um buraco negro para os contribuintes" e indicou que se o partido chegar ao governo nas eleições legislativas de janeiro a empresa "será privatizada no dia seguinte".

"A TAP voltou a provar que é uma birra do ministro Pedro Nuno Santos, e que é um buraco negro para os contribuintes. Com o CDS-PP no governo a TAP será privatizada no dia seguinte", afirmou o líder centrista.

Numa nota divulgada hoje a propósito da aprovação pela Comissão Europeia do plano de reestruturação da TAP, Francisco Rodrigues dos Santos argumentou que "o atraso português também se verifica na teimosia com que a esquerda insiste que o serviço público só pode ser garantido por uma empresa detida pelo Estado".