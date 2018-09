Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CDS diz ser única alternativa ao PS

Assumido compromisso de baixar IRS. Nuno Melo será cabeça de lista nas Europeias.

Por João Maltez | 09:00

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, afirmou este sábado em Ermeside, na Festa das Famílias, iniciativa que marcou a rentrée política do partido, que os centristas são a única alternativa à atual solução governativa de esquerda nas legislativas do próximo ano.



"Para as legislativas, somos a única alternativa a António Costa e às suas esquerdas", afirmou Cristas, dando nota daquele que é um dos desafios políticos a que se propõe ao longo do próximo ano, o qual passa pelo reforço do peso eleitoral do partido.



Esse é um propósito que quer estender às eleições regionais da Madeira e às Europeias, que igualmente decorrerão em 2019. Sobre estas últimas, a que o CDS concorrerá com Nuno Melo enquanto cabeça de lista, Cristas anunciou que a intenção do partido é conseguir eleger um segundo eurodeputado.



Para cumprir os objetivos definidos, pelo menos no plano nacional, a líder do CDS estabeleceu como compromissos eleitorais baixar o IRS em todos os escalões, reduzir o IRC e "eliminar a sobretaxa do ISP [Imposto Sobre Produtos Petrolíferos]".