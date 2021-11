CDS marca Conselho Nacional para a próxima sexta-feira

O CDS-PP marcou para esta sexta-feira um Conselho Nacional por videoconferência, com início às 21h00.O partido revela que vai discutir uma coligação com o PSD no círculo eleitoral da Madeira para as próximas eleições legislativas.sabe que para além disso, vão ainda ser aprovados os critérios que vão designar as listas de deputados para as próximas eleições legislativas e também serão discutidas as linhas programáticas que o CDS-PP vai apresentar para o próximo ato eleitoral.Em cima da mesa vão estar as eleições legislativas de 30 de janeiro do próximo ano.