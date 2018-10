Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CDS pede explicações ao Governo sobre comissões cobradas pela CGD a herdeiros

Centristas querem agora saber se o Ministério das Finanças tem conhecimento das comissões cobradas pelo banco do Estado.

11:57

O CDS-PP pediu esta quinta-feira explicações ao Governo se concorda com o valor das taxas cobradas pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) a herdeiros e pergunta que iniciativa vai tomar para alterar esta política.



As explicações são pedidas por deputados do CDS através de requerimento enviado ao Ministério das Finanças, em que também consideram esta política de comissões "manifestamente excessiva" relativamente ao serviço prestado.



Os centristas querem agora saber se o Ministério das Finanças tem conhecimento das comissões cobradas pelo banco do Estado, se concorda e teve alguma intervenção na política de comissões e se vai fazer alguma recomendação à administração da CGD para a inverter.