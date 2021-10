CDS-PP, Chega e IL criticam falta de ambição no crescimento económico

O CDS-PP, o Chega e a IL apontaram esta sexta-feira a falta de ambição na proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) quanto ao crescimento económico, insistindo na comparação com os restantes países da União Europeia.

No debate de apreciação, na generalidade, da proposta de OE2022 do Governo, que decorre esta sexta-feira na Assembleia da República, a deputada do CDS-PP Cecília Meireles começou por citar o relatório do orçamento, criticando a consideração de que "a recuperação dos níveis de riqueza pré-pandemia já em 2022 - no ano que vem - constitui um objetivo ambicioso".

A parlamentar centrista questionou o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, "porque é que é um objetivo ambicioso", sustentando que em 2020 a economia nacional "contraiu 8,4%, superior à contração verificada na União Europeia".