CDS-PP exige dia de pesca a valer por três

O CDS-PP quer que o Governo equipare, para efeitos de Segurança Social, cada dia de descarga de pescado na lota a três dias de trabalho dos pescadores.A recomendação deu entrada no Parlamento na semana passada, aplicando-se às embarcações de pesca local e costeira.O partido liderado por Assunção Cristas defende que a atividade envolve mais tarefas do que a pesca em si, como a reparação das redes e dos barcos, e lembra que existem dias em que os pescadores não podem ir para a faina por causa do mau tempo."Cada descarga em lota corresponde a um dia de laboração, impedindo que milhares de pescadores atinjam os 150 dias de trabalho a partir dos quais lhes é contabilizado, para efeitos de reforma, um ano de serviço", lê-se no documento.Como a profissão de pescador é de desgaste rápido, podem pedir a reforma antecipada aos 55 anos.Contudo, existem casos de pescadores que, ao tentarem aceder à reforma, são confrontados com menos anos de serviço do que aqueles que trabalharam, tendo em conta as atuais regras.Em vários casos, acabam penalizados com cortes nas pensões.A equiparação já tinha recebido a concordância do Governo, até 30 dias por mês. Contudo, a medida acabou por não avançar. "O CDS entende que este atraso é incompreensível", reafirma o partido.A recomendação do CDS-PP não foi a primeira sobre a comparação, para efeitos de Segurança Social, de um dia de pesca a três dias de trabalho.Em dezembro de 2018, por não ter tido respostas, o Bloco de Esquerda fazia a terceira tentativa de esclarecimento junto do Governo.Numa carta encabeçada pelo deputado Carlos Matias, o partido lembrava que a Segurança Social passou a prever esta equiparação em fevereiro de 2018.Existiam, contudo, situações em que estas regras não estavam a ser aplicadas.