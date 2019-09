CDS-PP insiste em "discriminação positiva" para o interior

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, insistiu esta quarta-feira na defesa de uma "discriminação positiva" para o interior, com redução de impostos para incentivar a fixação das pessoas, sublinhando também a proposta de uma rede de cuidados para idosos.Na Pampilhosa da Serra, Assunção Cristas insistiu na necessidade de "uma discriminação positiva para o interior do país", que inclua "uma verdadeira rede de cuidados para todos os idosos, para que ninguém fique sozinho na sua casa".A líder centrista falava aos jornalistas, no final de uma visita a diversas valências de apoio social a crianças e idosos da Santa Casa da Misericórdia de Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra.Trata-se de "um concelho do interior que sofre os problemas da demografia, com uma população muito envelhecida e com poucas crianças", salientou, perante jornalistas, utentes e dirigentes da instituição, que se fez representar pela vice-provedora, Verónica Marques, e pela diretora técnica da Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) da Misericórdia, Elisabete Amaral.Além de preconizar "uma baixa de impostos para todos os portugueses", o CDS-PP entende que a carga fiscal "deve baixar ainda mais" nos territórios de baixa densidade demográfica."Este é um grande compromisso" do partido, a fim de "ajudar o interior", promovendo a economia e criação de emprego, incrementando a fixação das pessoas.Para Assunção Cristas, na Pampilhosa da Serra e noutros municípios que têm perdido população nas últimas décadas, "é muito importante a capacidade de chegar a todas as pessoas", sobretudo as mais idosas.Pampilhosa da Serra é um dos concelhos da região Centro que perderam mais população ao longo do século XX, com centenas de famílias a abandonarem o território em busca de uma vida melhor.Devido ao êxodo rural, a quebra de população em 80 anos atingiu os dois terços, tendo descido de 13.450 habitantes, em 1930, para 4.480, em 2011.