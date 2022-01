CDS quer mais 9.000 efetivos nas forças de segurança e PGR nomeado pelo parlamento

O CDS-PP propõe que sejam contratados 9.000 efetivos para as forças de segurança este ano, que o procurador-geral da República passe a ser nomeado pelo parlamento e o governador do Banco de Portugal pelo Presidente da República.

Estas são algumas das medidas que constam do programa eleitoral do CDS-PP para as legislativas antecipadas de 30 de janeiro, intitulado "Direita Certa: Pelas mesmas razões de sempre", e que propõe quinze compromissos que vão desde a redução do IRC e IRS, até maior liberdade de escolha na educação e na saúde.

No capítulo dedicado à qualidade da democracia, o CDS-PP quer, além de alterar a forma de nomeação do PGR e do governador do Banco de Portugal, concretizar uma reforma eleitoral que introduza os círculos uninominais, bem como limitar a três os mandatos consecutivos dos deputados.