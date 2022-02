CDS quer "melhorar salários" para combater despovoamento e pobreza dos Açores

O deputado do CDS-PP/Açores Pedro Pinto defendeu esta sexta-feira que é necessário "melhorar os salários" na região para combater a pobreza e o despovoamento do arquipélago, a propósito do próximo quadro comunitário de apoio.

Em declarações aos jornalistas, após uma reunião com o presidente do Governo Regional para debater o Programa Operacional Açores 2030, na sede da Presidência, em Ponta Delgada, Pedro Pinto, um dos três deputados do CDS-PP no parlamento açoriano, considerou necessário existirem "salários mais justos" na região.

"Combater a pobreza significa também apoiar as famílias de baixos rendimentos de trabalho, com salários mais justos e também com diversos apoios de âmbito social (...), de forma a mitigar os salários baixos que se praticam ainda nos Açores", declarou.

Pedro Pinto defendeu que a região só "consegue fixar jovens" se esses conseguirem encontrar profissões "bem remuneradas".

"Os jovens de hoje são diferentes. São jovens europeus. Portanto, ou a região é competitiva e conseguirá fixar jovens, ou então o fenómeno do despovoamento vai acentuar-se", assinalou.

O centrista destacou que muitos salários "estão a ser galgados" devido ao "aumento do salário mínimo por decreto" do Governo da República.

"Está a haver um achatamento dos salários mais baixos, que estão a ficar atropelados pelo salário mínimo. Nós temos, politicamente, de negociar com os sindicatos aumentos salariais, seja nas atividades privadas, seja na função pública", afirmou.

Para fixar população nos Açores, Pedro Pinto defendeu ainda a "criação de condições para a classe média aceder à habitação de qualidade", a implementação de "medidas de apoio à natalidade", de "apoio à infância" e aos idosos e a criação de "creches gratuitas".

O CDS-PP é um dos partidos que integra o Governo dos Açores (juntamente com o PSD e o PPM), que é liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, que tomou posse em novembro de 2020, após 24 anos de governação socialista.

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, divulgados em janeiro de 2022, a Região Autónoma dos Açores continua a manter-se como a região do país onde há maior taxa de risco de pobreza (28,5%).

O presidente do Governo Regional está a receber, durante esta semana, os parceiros sociais e os partidos políticos no âmbito do Programa Operacional Açores 2030.

O Programa Operacional dos Açores 2030 integra o Portugal 2030, cujas prioridades assentam em oito eixos, cada um deles com os seus objetivos estratégicos: inovação e conhecimento; qualificação, formação e emprego; sustentabilidade demográfica; energia e alterações climáticas; economia do mar; competitividade e coesão dos territórios do litoral e do interior e agricultura e florestas.