CDS quer processo disciplinar das Ordens Nacionais para irradiar Joe Berardo

O CDS quer que seja instaurado um processo disciplinar ao comendador Joe Berardo com vista à sua irradiação dos quadros das Ordens Nacionais, avança a RTP. Em carta ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, o grupo parlamentar do CDS-PP pede que a Chanceler das Ordens, Manuela Ferreira Leite, seja informada das declarações e atuação de Berardo na Comissão de Parlamentar de Inquérito sobre a recapitalização e gestão da Caixa Geral de Depósitos, a 10 de maio.



De acordo com a RTP, o CDS considera que Berardo "não só desprestigiou Portugal, os portugueses e as suas instituições, como também desrespeitou os ditames da virtude e da honra e não dignificou a sua Ordem, numa pública e clara violação dos deveres acima enunciados".





No mesmo documento, o partido indica que o comendador demonstrou uma posição de "se eximir ao pagamento de dívidas que conscientemente contraiu" e uma "arrogância jocosa, o indecoroso desprezo pelo próximo e pelo valor da honra pessoal".Por isso, o grupo parlamentar liderado por Assunção Cristas defende, citado pela RTP, que "o respeito e consideração pela Lei obriga a que, no mínimo, se reconheça que o depoente ofendeu e manchou a dignidade da Ordem do Infante Dom Henrique, com que foi agraciado nos graus comenda e grã-cruz"."Por esta razão, o Grupo Parlamentar do CDS-PP solicita que, por intermédio de a V. Exa., seja informada a Exma. Chanceler das Ordens Nacionais das declarações e atuação do Senhor José Manuel Rodrigues Berardo nesta Assembleia da República, para que, nos termos do Artigo 55.º da referida Lei, possa ser instaurado processo disciplinar tendo em vista a irradiação do mesmo dos quadros da Ordem", terminam os centristas na sua carta enviada a Ferro Rodrigues esta quarta-feira.