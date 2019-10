CDU acredita estar a crescer nas intenções de voto para as legislativas

O secretário-geral do PCP acredita que a CDU está a crescer nas intenções de voto, mas desvaloriza as sondagens que apontam para essa tendência. "Acho que não é correto gostar das sondagens que são boas e não gostar das que são más. Como existem boas e más tenho sempre esta dúvida latente."



Em Sobral de Monte Agraço, onde visitou uma creche, Jerónimo de Sousa assumiu que os comunistas estão a conseguir "ultrapassar" o preconceito contra o partido, dando como exemplo a jornada da véspera, em Viseu, distrito que nunca elegeu um candidato, e a forma "calorosa" como a caravana da CDU foi recebida na aldeia de Lapa do Lobo, no concelho de Nelas.

Esta terça-feira, na creche, Jerónimo voltou a defender a proposta de criação de uma rede pública de creches gratuitas para todos. O que se trata "é de responsabilizar o Estado", frisou. "Queremos impedir que se transformem num negócio, mas há espaço para [as IPSS] continuarem o seu trabalho", resumiu.

Depois de Sobral de Monte Agraço a caravana comunista seguiu para Lisboa ao encontro de trabalhadores de um centro de atendimento da Randstad que opera para a EDP. Depois de ouvir muitas queixas dos trabalhadores sobre as precárias condições laborais e dos baixos salários praticados, Jerónimo de Sousa deixou também uma promessa.



No quadro da Assembleia da República, a CDU apresentará propostas para reverter os aspetos mais gravosos das alterações ao Código Laboral aprovadas pelo PS nesta legislatura. "É uma bandeira, é uma causa, independentemente do quadro institucional que se verificar depois de 6 de outubro."