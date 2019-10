CDU com o pior resultado de sempre nas eleições legislativas

Foi de semblante fechado que os militantes comunistas no Centro de Trabalho Vitória reagiram às primeiras projeções. Adivinhava-se o pior.E aconteceu: menos cinco deputados e uma quebra de 115 mil votos. Ainda antes das projeções houve quem atribuísse as culpas às televisões. "Há milhões de portugueses com as mentes atrofiadas. Carregam num botão e veem televisão",disse o dirigente comunista Armindo Miranda.Na hora de pôr os pontos nos is Jerónimo de Sousa assumiu a derrota, manifestou a vontade dos comunistas, à semelhança do que aconteceu em 2015, em apoiar um governo do PS, mas garantiu que não haverá nova geringonça."Não haverá repetição da cena do papel", afirmou. "Estamos em condições e disponíveis para tudo o que seja bom", disse o líder comunista, sublinhando que "será em função das opções do PS e dos seus orçamentos que a CDU determinará o seu posicionamento".Nada obsta a que António Costa seja indigitado primeiro-ministro, mas o PCP vai votar caso a caso, no Parlamento. Jerónimo de Sousa descartou "compromissos formais", garantindo que não vai haver acordos escritos, e apresentou um caderno reivindicativo: aumento geral dos salários e do salário mínimo para 850 euros, reforço do Serviço Nacional de Saúde, 1% para a Cultura, creche gratuita para todas as crianças até aos 3 anos, garantia de proteção da natureza e equilíbrio ecológico.Jerónimo nervoso fuma à varandaA tranquilidade da manhã deu lugar a algum nervosismo ao final da tarde, com o líder comunista a fumar na varanda do antigo Hotel Vitória, quartel general do PCP desde 1975 e que na II Guerra Mundial foi base dos espiões nazis.Foi um Jerónimo de Sousa feliz, tranquilo e bem-disposto que votou. Fê-lo, como habitualmente, no Grupo Desportivo de Pirescôxe. Mas com uma diferença. "Já tive a primeira alegria, que foi o facto de o meu neto mais velho [Rui Pedro] ir votar pela primeira vez. Um direito que eu não tinha quando tinha a idade dele", referiu o líder comunista.Jerónimo de Sousa chegou a pé ao Grupo Desportivo de Pirescôxe, em Santa Iria da Azoia, Loures. Às 11h02, o eleitor. AD32 depositou o seu voto.Almoço em casa, com a família.O líder comunista chega ao centro de trabalho, na Av. da Liberdade.Declarações de Jerónimode Sousa- "Em função das opções do ps, a cdu determinará o seu posicionamento"- "Resultado é inseparável de uma intensa operação sustentada na mentira e difamação"- "Resultados permitiram resistir à erosão eleitoral"- "O que hoje se coloca como inadiável é a necessidade de políticas de esquerda que o ps não está em condições de alcançar"Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP