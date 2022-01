O dirigente comunista João Ferreira considerou este domingo que a acusação feita várias vezes por António Costa, de que é uma irresponsabilidade haver Legislativas em contexto pandémico, “faz ricochete” e atinge o secretário-geral socialista “em cheio”.





Em Setúbal, durante o primeiro comício da campanha para as Legislativas, o antigo eurodeputado disse que “Costa vai repetindo que foi uma irresponsabilidade precipitar eleições no contexto de uma pandemia. Ora, vai ter de perceber que esta é uma acusação que faz ricochete e o atinge em cheio”, sustentou João Ferreira, defendendo que “a irresponsabilidade” foi rejeitar as propostas apresentadas pela CDU no âmbito do Orçamento do Estado. O comunista referiu ainda que vê em Costa “a sobranceria” de querer uma maioria absoluta e de dizer “que a primeira coisa que vai fazer é apresentar a mesma proposta de Orçamento que sabe que não tem as soluções que são necessárias”, nomeadamente para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).