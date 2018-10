Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CDU quer financiamento do Estado aos transportes públicos de Coimbra

Financiamento dos SMTUC, com verbas do Orçamento do Estado, "é fundamental para a vida de toda uma comunidade".

15:37

A CDU defendeu esta segunda-feira que o município de Coimbra deve investir no transporte público e reclamar comparticipação do Estado à prestação deste serviço no concelho, como acontece em Lisboa e no Porto.



Ao tomar posição sobre as grandes opções do plano (GOP) e orçamento municipal para 2019, o vereador comunista Francisco Queirós disse que cabe à autarquia "privilegiar a aposta no transporte público" assegurado pelos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC).



Na sua opinião, a prestação deste serviço público deve ser alargado "a todo o concelho" e a Câmara Municipal, presidida pelo socialista Manuel Machado, terá de "exigir do Estado central o financiamento que outros recebem no apoio à exploração", tendo em conta "a vocação metropolitana" da cidade do Mondego.



O financiamento dos SMTUC, com verbas do Orçamento do Estado, "é fundamental para a vida de toda uma comunidade", incluindo vários municípios vizinhos, no distrito de Coimbra.



"Nos últimos anos, o que vimos foi o inverso", afirmou Francisco Queirós, numa conferência de imprensa, no Centro de Trabalho do PCP de Coimbra, em que também esteve presente Isabel Melo, dirigente local do partido.



Neste contexto, voltou a criticar o encerramento do Ramal da Lousã, linha férrea que funcionava há mais de 100 anos, desde 1906, e que foi encerrada para obras em 2010, com a promessa de um sistema de metro -- entre Serpins e Coimbra, passando por Lousã e Miranda do Corvo -- que nunca chegou.



O autarca da CDU recordou "tudo o que de vergonhoso foi ver" responsáveis políticos da região "a aplaudirem o arranque dos carris" na estação de Serpins, concelho da Lousã, em dezembro de 2009.



Por outro lado, para a CDU, importa que, em 2019, o município de Coimbra transfira "no mínimo 10% do orçamento total" para as freguesias, sendo "fundamental que estas tenham meios para intervir" nos seus territórios.



Desde 2013, quando Manuel Machado regressou à liderança da Câmara Municipal, da qual o PS esteve arredado 12 anos, "a gestão municipal pautou-se (...) por um centralismo presidencialista paralisador de serviços", acusou o vereador.



"A CDU continuará sempre a pugnar pela transparência de procedimentos e decisões, pela discussão coletiva no quadro da colegialidade dos órgãos, defendendo e promovendo a celeridade nas decisões e a proximidade aos munícipes", preconizou.



As GOP e o orçamento para 2019 "deverão acolher as grandes linhas de orientação política" que a CDU considera prioritárias, disse.



"É urgente, em matéria de pessoal autárquico e em especial nos setores mais carenciados, reforçar na exata medida das necessidades, as unidades orgânicas que prestam serviços essenciais à população, como nos setores da higiene, espaços verdes e jardins, nas obras, nos transportes e nos bombeiros municipais", acrescentou.



Francisco Queirós disse que "também nos serviços de habitação falta pessoal suficiente" para garantir a manutenção das casas e espaços comuns e a "sua recuperação por administração direta, sempre que possível".



Na área cultural, é necessária "uma visão global que envolva todos os seus parceiros e atores", considerando Francisco Queirós que a autarquia tem vindo a assumir uma política "mais para o fogo-de-artifício e menos para o trabalho continuado" de futuro.



Relativamente à candidatura de Coimbra a Capital Europeia da Cultura, defendeu que os próximos oito anos "são um período importante e decisivo" de um processo, coordenado pelo mágico Luís de Matos, "que se consolide para lá de 2027, pelo que importa mobilizar meios significativos para a sua prossecução", defendeu.