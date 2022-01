CDU saúda portugueses pela diminuição da abstenção em pandemia

O dirigente comunista Bernardino Soares saudou este domingo os portugueses pela diminuição da percentagem de abstenção, que é mais baixa do que em 2019, considerando que é um dado "significativo", já que as legislativas se realizaram em pandemia.

"A confirmar-se este resultado [da abstenção], isso é tanto mais significativo quando estas eleições se realizam num cenário de epidemia e de alguns constrangimentos, o que faz com que tenhamos de saudar esta participação em maior número da população", disse o membro do Comité Central do PCP, numa declaração de menos de um minuto.

A noite eleitoral da CDU está a decorrer no SANA Metropolitan Hotel, a poucos metros da sede do PCP, na Rua Soeiro Pereira Gomes, em Lisboa, local que já tinha sido escolhido nas últimas eleições presidenciais e autárquicas, em 2021.

As projeções das televisões para a abstenção nas eleições legislativas de hoje situam-se entre os 40% e os 54%.

A RTP avançou às 19h00 uma previsão de abstenção de 49% a 54%, a SIC com 45% a 49% e a CNN entre os 40% e os 44%.