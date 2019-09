CDU tinha previsto visitar exploração bovina mas acabou em exploração de cogumelos

Jerónimo de Sousa tinha previsto visitar uma exploração bovina em Ponte de Lima, mas na agenda do líder da CDU o que apareceu foi uma pequena exploração de cogumelos no vizinho concelho de Arcos de Valdevez.O líder do PCP não quis "alimentar" a polémica criada em torno do consumo de carne de vaca e até brincou: "Tanto como bife, como cogumelos."Depois de conhecer a exploração do jovem engenheiro informático Carlos Amorim, que quis deixar claro que não tem "qualquer ligação ao PCP", Jerónimo rumou a Braga. Conheceu a "excelência da investigação" em Portugal, no Instituto Ibérico de Nanotecnologia.Aqui, o líder comunista sublinhou a necessidade de "encontrar um rumo e acabar de vez com a precariedade dos investigadores em Portugal", que são "sobretudo jovens com as vidas em suspenso". E aproveitou o embalo do caminho para Guimarães para criticar o PS. "Não posso apoiar as políticas de direita deste Governo."A líder do BE foi ao mercado de Benfica, Lisboa, "discutir ideias" pois "não é um partido de brindes". Na bancada do peixe, Catarina Martins recebeu a encomenda de retirar a maioria absoluta ao PS. "As pessoas sabem que a maioria absoluta não é a resposta e que têm sempre o BE ao seu lado", afirmou.À tarde, já em Faro, a líder bloquista classificou como "um erro" o pacote laboral do PS. "É um erro que o PS tenha decidido acabar a legislatura não com o acordo de combate à precariedade que tinha feito à esquerda mas num acordo patronal com o apoio da direita."