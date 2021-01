Cenário de segunda volta já preocupa Marcelo Rebelo de Sousa

Professor, candidato e Presidente. Marcelo Rebelo de Sousa vestiu esta quarta-feira os três papéis numa visita ao seu antigo liceu, o Pedro Nunes. O recandidato mostrou-se preocupado com a abstenção e admitiu uma segunda volta."É muito importante votarem. Uma abstenção de 70% pode tornar inevitável a segunda volta", afirmou numa sala com 80 pessoas onde foram mantidas todas as distâncias. O Chefe de Estado reconheceu também a necessidade de uma revisão constitucional "na primeira ocasião" possível. "Uma consequência imediata deve ser a flexibilidade em termos eleitorais."A "vida de Presidente da República" levou Marcelo a parar a sessão para falar ao telefone com outro líder internacional. Após explicar os perigos da Covid-19 aos jovens, fez pressão para o fecho das escolas. No momento mais crítico da pandemia, Marcelo garantiu ter feito a visita com um teste negativo no próprio dia. E só tirou a máscara para comer um pequeno bolo, assinalando os 115 anos da escola.