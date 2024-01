Centenas de escutas telefónicas revelam um complexo esquema de corrupção na Madeira. As conversas comprometedoras foram transcritas para o processo e já são do conhecimento de Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia. A prova documental também é extensa. Foram recolhidos milhares de documentos em papel e em formato digital durante as buscas realizadas há uma semana em todo o País, maioritariamente na Madeira.









