Centenas despedem-se de João Semedo no Porto

Centenas de pessoas e políticos de vários quadrantes no adeus ao ex-dirigente do Bloco de Esquerda.

14:43

Centenas de pessoas e políticos de vários quadrantes despediram-se esta quarta-feira de João Semedo com um longo aplauso quando o corpo do ex-dirigente do BE saiu da Cooperativa Árvore para o cemitério do Prado do Repouso, no Porto.



O caixão do médico, que morreu na terça-feira aos 67 anos, foi transportado da Cooperativa para o carro funerário pelo filho, Miguel Semedo, pelo deputado do BE José Soeiro, pelo ex-dirigente do Bloco Francisco Louçã e, entre outros, por José Manuel Pureza, para quem Semedo era "o melhor amigo, um irmão mais velho" e um homem "elegante", com "capacidade de juntar as pessoas".



Pelas 13h30, o desfile fúnebre seguiu, debaixo de fortes palmas, para o cemitério do "Prado do Repouso", para uma cerimónia reservada aos mais próximos de Semedo, que na quinta-feira pelas 21h00 vai ser alvo de uma homenagem no Teatro Rivoli, no Porto, segundo revelou à Lusa fonte partidária.