Centenas em protesto exigem casa e melhores salários

A exigir uma “vida justa”, centenas de manifestantes saíram este sábado à rua, em Lisboa, para protestar contra a falta de casas, custo de vida alto e a pedir melhores salários.









“Há cinco anos fiquei sem casa, tinha as rendas em dia, mas fui despejada”, contou Dália, uma das manifestantes a sair à rua. “Agora estou num quarto, a pagar 380 euros de renda, mais 150 euros de uma minigaragem para guardar os meus haveres até ter uma vida digna. É insustentável”, lamentou a técnica forense.

O protesto começou na Praça do Rossio e, ao som de palavras de ordem como “não somos otários, menos rendas, mais salários”, foi até à porta da Assembleia da República.









"Como cidadão sinto que temos sido privados dos nossos direitos, como acesso à habitação, saúde, alimentação, segurança e educação", defendeu Diogo, que lamentou que a percentagem de pessoas que não conseguem pagar a renda esteja a crescer. "As vozes que não são ouvidas, hoje estão a gritar alto", frisou o jovem.

O protesto foi organizado pelo movimento Vida Justa, que garantiu que a manifestação “cumpriu as expectativas, tal como a de 25 de fevereiro”, que juntou dez mil pessoas nas ruas, segundo os promotores dessa iniciativa.





BE EXIGE EXPLICAÇÕES





A coordenadora do Bloco, Mariana Mortágua, desafiou o Governo a quebrar o silêncio e explicar o que vai mudar nas rendas em 2024.





PCP ATACA ORÇAMENTO





O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, disse que o OE “não responde” aos problemas do País e acusou o Governo de “falta de vontade”.





PAZ NA PALESTINA





Os manifestantes pediram paz no conflito entre Israel e Palestina, com várias pessoas a usarem bandeiras do país árabe no protesto.