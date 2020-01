Centeno ‘esconde’ 255 milhões de euros em receitas

O Ministério das Finanças omitiu 255 milhões de euros em receitas na proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2020, o que permitirá elevar o excedente previsto de 0,2% para 0,3% do PIB, segundo a apreciação preliminar da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) do Parlamento ao documento, à qual oteve acesso. A questão deverá ser colocada esta segunda-feira pelos deputados a Mário Centeno, que explicará as contas para 2020 na Assembleia.Pelas contas dos peritos da AR, "o saldo orçamental previsto para 2020, 533 milhões de euros, poderá estar subavaliado no montante de 255 milhões, à conta da omissão de algumas receitas".Segundo a UTAO, o Governo não contabilizou o impacto positivo do descongelamento de carreiras na Função Pública, que irá gerar "mais 245 milhões de euros" em IRS e contribuições, nem os "10 milhões de euros de receita" em descontos e impostos, fruto dos aumentos salariais em 0,3% dos trabalhadores do Estado.A folga agora revelada poderá dar margem ao Governo para negociar à esquerda, depois de o Bloco ter garantido que não iria votar favoravelmente o Orçamento. Apesar deste ultimato, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "não está preocupado com a passagem do OE", afirmou este domingo à margem da cerimónia de largada do navio-escola ‘Sagres’, em Lisboa.O Livre só decidirá o sentido de voto na generalidade do próximo Orçamento do Estado numa nova reunião na véspera da votação, avisando que o caminho terá de ser "muito mais ambicioso" para contar com o apoio do partido, anunciou este domingo em comunicado. Porém, a posição do partido não é vinculativa, uma vez que a sua deputada única, Joacine Moreira, tem liberdade para votar, esclareceu Pedro Rodrigues, do órgão executivo do Livre.O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, disse este domingo que só no dia da votação na generalidade da proposta do OE é que será conhecida a posição dos três deputados do PSD eleitos pela Madeira.milhões de euros são as dotações, antes das cativações, que estarão sob controlo direto das Finanças em 2020, um aumento de 25% face a 2019, diz a UTAO.A dotação provisional, obrigatória para despesas de emergência, baixou para 330 milhões de euros em 2020 e 2019, face aos 535 milhões de anos anteriores.