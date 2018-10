Foi o trunfo que Mário Centeno deixou para o debate orçamental. Combinado com o PCP, e respondendo a uma pergunta do deputado Paulo Sá, o ministro das Finanças anunciou a redução do adicional do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) para os níveis em que se encontrava em 2016, mas apenas para a gasolina. ...