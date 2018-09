Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centeno satisfeito com a "robustez do crescimento da economia"

Ministro das Finanças reage à divulgação das contas do défice e do crescimento do PIB.

12:59

O ministro das Finanças reagiu esta sexta-feira à divulgação dos dados da economia portuguesa, dizendo que a descida do défice e a subida do crescimento económico mostram "a robustez do crescimento da economia portuguesa".



Falando sobre os números, Centeno diz que os dados revelados pelo INE mostram que "é falso que as cativações impedem um crescimento do investimento público. Os dados mostra um crescimento de 25% nos anos de 2016 e 2017", referiu o governante.



Mário Centeno mostrou a sua satisfação por o défice ter baixado ."Os dados divulgados confirmam que os resultados previstos para 2016 e 2017 foram cumpridos, com défices de 2% e 1,9%"



"O governante sublinhou também que "o INE revê também em alta o PIB. Em 2016 foi de 1,9%, em 2017 de 2,8% e no segundo trimestre de 2018 foi de 2,4%. O que mostra a robustez do crescimento da economia portuguesa. Mais importante, regista-se um crescimento do investimento quer público, quer privado"



O ministro acrescentou uma farsa aos que têm criticado a política económica do Governo: "Aqueles que continuam cativos do passado devem atualizar os dados, que são boas notícias para o país e mostram o esforço de todos os portugueses".