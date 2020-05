Centeno sob pressão com pé fora do Governo

O ministro das Finanças está com um pé fora do Governo, depois de ontem ter estado sob pressão no Parlamento e de ter ido a São Bento para uma reunião tensa com o primeiro-ministro.A demissão de Mário Centeno esteve em cima da mesa, mas a saída do Executivo não deverá ser imediata, tendo lugar apenas após a apresentação do Orçamento suplementar na Assembleia da República, em junho.Segundo várias fontes contactadas pelo, o mal-estar entre o primeiro-ministro e o ministro das Finanças dura há já vários meses. A independência ganha por Centeno no Executivo não tem sido vista com agrado em São Bento, sobretudo pela falta de coordenação política e pela autonomia ganha pelo titular da pasta das Finanças, que pouco comunicava com Costa.A confusão com a transferência de verbas para o Novo Banco – e a insistência de Centeno em implicar Costa no processo de decisão, ao afirmar no Parlamento que "não há transferências à revelia" – caiu mal entre vários membros do Governo e do PS, funcionando como a gota de água para a saída. Várias fontes admitem mesmo que Costa e Centeno já quase não comunicavam.À hora de fecho desta edição, primeiro-ministro e ministro das Finanças estavam prestes a terminar a reunião. Ambos terão combinado o timing da saída do governante.O primeiro a pedir a demissão de Centeno foi o líder do PSD. Rui Rio afirmou que o titular da pasta das Finanças "não tem condições para ficar", depois das afirmações de Centeno –pela manhã – na comissão de Orçamento e Finanças e de Mourinho Félix, à tarde, no plenário num debate em que PSD, Bloco e CDS puseram pressão no caso Novo Banco.Centeno chegou a reconhecer de manhã que só podia contar com a boa vontade da gestão do Novo Banco para abdicar dos prémios de 1,9 milhões de euros atribuídos pela Lone Star, relativos a 2019 mas a pagar em 2022.O Presidente da República disse que o primeiro-ministro "esteve muito bem" ao remeter nova transferência de capital para depois de realizada a auditoria.PSD, BE e CDS reiteraram dúvidas sobre como foi possível o primeiro-ministro não saber da injeção após ter dito que esta não se faria antes da auditoria.Mário Centeno afirmou que "não há transferências à revelia" e que "a ficha de apoio ao primeiro-ministro chegou com um par de horas de atraso".