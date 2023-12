"Temos esperança de abrir o concurso da dessalinizadora do Algarve no início do ano. Espero que se assim se mantenha", referiu o ministro do ambiente ao Correio da Manhã no Dubai. A central vai permitir transformar a água do mar em água potável e será construída em Albufeira, até 2026.



Duarte Cordeiro está a representar Portugal na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, conhecida como COP28.









Ver comentários