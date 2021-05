Centristas pedem demissão de Eduardo Cabrita. Ministro diz que o CDS é um “partido naufragado”

O presidente do CDS-PP exigiu esta sexta-feira a demissão do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, devido à suspensão da requisição civil no caso do Zmar."O CDS-PP entende que toda esta situação demonstra total falta de sensibilidade social e competência do Governo. Não é com medidas como a ocupação musculada do ZMar que Portugal consegue ter uma economia forte e de confiança, respeitar as liberdades individuais e oferecer respostas sociais adequadas.", refere o partido em comunicado.

Numa nota enviada aos jornalistas, Francisco Rodrigues dos Santos começa por referir que "o Supremo Tribunal Administrativo acaba de suspender a requisição civil decretada pelo Governo, o que dá razão ao que o CDS-PP sempre defendeu".



Para o CDS-PP, "toda esta situação demonstra total falta de sensibilidade social e competência do Governo".

O ministro da Admnistração Interna, Eduardo Cabrita, reagiu ao pedido de demissão do mesmo por parte do CDS referindo que este é "um partido naufragado".