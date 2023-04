A CEO da TAP voou para Paris a partir de Lisboa, numa companhia aérea ‘low-cost’ (de baixo custo), apesar de continuar a ter direito ao tratamento VIP reservado aos membros da comissão executiva da companhia aérea.



Segundo apurou o CM, na quarta-feira (dia 5), ao mesmo tempo que Alexandra Reis respondia na comissão parlamentar de inquérito à tutela política da TAP, Christine Ourmières-Widener e o seu marido, Floyd Widener, faziam o ‘check-in’ no balcão da Transavia no terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, com destino à capital francesa, onde a ainda presidente executiva da TAP participou numa reunião relacionada com o tema da descarbonização na aviação.









