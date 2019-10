Cerca de 100 militantes acompanham noite eleitoral do Iniciativa Liberal

Cerca de uma centena de militantes do Iniciativa Liberal (IL) estão concentrados em Lisboa para acompanhar a noite eleitoral, aguardando com expectativa a possível eleição de, pelo menos, um deputado."The House of Hope And Dreams", um "abrigo criativo" para 'chefs' e artistas, localizado na zona da Ajuda, foi o "quartel general" escolhido pelo IL para acompanhar os desenvolvimentos da noite eleitoral.Numa parede do salão principal foi colocado um ecrã gigante e junto a ele encontram-se cerca de uma centena de militantes, munidos de bandeiras azuis e de pins.Pelas 21h30, uma hora e meia depois das primeiras projeções das televisões, que indicam que o partido poderá eleger, pelo menos, um deputado, o ambiente é descontraído, mas, para já, sem sinais de euforia.Os desenvolvimentos da noite eleitoral estão a ser seguidos pelo presidente do IL, Carlos Guimarães Pinto, numa sala à parte dos restantes militantes.Segundo as projeções de resultados que as televisões divulgaram pelas 20:00, após o encerramento das urnas nos Açores, quatro partidos poderão pela primeira vez ter representação parlamentar: Iniciativa Liberal, Chega, Livre e Aliança.