Cerca de uma centena de manifestantes reivindicaram melhores salários e pensões no Funchal

Cerca de uma centena de pessoas manifestaram-se este sábado no Funchal, na Madeira, para reivindicar um aumento geral dos salários e das pensões, numa altura em que a "espiral inflacionista" constitui uma preocupação.

A iniciativa foi promovida pela União dos Sindicatos da Madeira (USM) e insere-se na jornada de luta nacional convocada pela CGTP-IN, entre 15 de setembro e este sábado, sob o lema "aumento geral dos salários e pensões é uma emergência nacional".

O coordenador da USM realçou que apesar de a jornada terminar este sábado, "este não é um fim", mas sim "a conclusão de mais uma etapa de luta por melhores salários e pensões".

Alexandre Fernandes destacou que "as maiores dificuldades dos trabalhadores neste momento têm a ver com a espiral inflacionista e o aumento do custo de vida".

"Traz-nos receios muito grandes e faz-nos lembrar os tempos recentes da crise de 2008", referiu.

Entre o conjunto de reivindicações da USM, destacam-se a atualização do salário mínimo nacional para 900 euros, já no próximo ano, com um acréscimo de 9% para os trabalhadores da região autónoma, assim como o aumento das pensões e a realização de 35 horas semanais para os setores públicos e privados, sublinhou o dirigente sindical.

Alexandre Fernandes notou que outro dos objetivos, constantes da moção aprovada por unanimidade este sábado pelos presentes e que será entregue na Assembleia Legislativa da Madeira, diz respeito ao desbloqueio à contratação coletiva.

A manifestação realizada no Funchal, o principal e mais populoso munícipio madeirense, teve início junto à Casa Sindical da Madeira e terminou em frente à Assembleia Legislativa da Madeira.

'O custo de vida aumenta, o povo não aguenta', 'Não à precariedade, sim à estabilidade' e 'Aumento dos salários e pensões é uma emergência nacional', foram algumas das várias palavras de ordem proferidas pelos manifestantes.