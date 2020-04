Cerimónia de comemoração do 25 de Abril em pandemia divide parlamentares

Há uma maioria no Parlamento que quer manter as comemorações do 25 de Abril, embora num modelo ajustado, com o mínimo possível de deputados e convidados. PS, PSD, BE, PCP, PAN e a deputada Joacine Katar Moreira defendem que a sessão evocativa deveria avançar. CDS e restante direita preferem sessão solene sem discursos na AR.O PS é "totalmente a favor" de uma cerimónia em formato reduzido. No mesmo sentido segue o PSD, que quer garantir "um espaçamento entre as pessoas nunca inferior a dois metros".O Bloco argumenta que o momento servirá para mostrar que os valores da democracia "continuam válidos" mesmo perante a pandemia e o PCP defende que devem ser mantidas as regras de contingência do Parlamento. Joacine Katar Moreira dizia que os contornos dependem da situação epidemiológica do país.Entendimento diferente têm os restantes partidos à direita, defendendo que a data seja assinalada sem um encontro no Parlamento, para dar o exemplo aos portugueses. CDS, Iniciativa Liberal e Chega propõem uma comunicação do Presidente da República e dos partidos ao País.Marcelo Rebelo de Sousa já defendeu que o dia "tem de ser comemorado". Semelhante posição tem o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. A conferência de líderes toma hoje uma decisão.A tradicional manifestação do 25 de Abril, em Lisboa, já foi cancelada. A Associação 25 de Abril, que organiza o desfile, apelou aos portugueses que assinalem a revolução dos cravos dentro de casa, cantando o tema ‘Grândola, Vila Morena’ nas janelas. "Mostrem que queremos um país livre, democrático, solidário", afirmou Vasco Lourenço, capitão de abril. PAN e PCP já vieram, publicamente, apoiar esta ideia. O momento acontece pelas 15h00.