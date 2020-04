Cerimónia do 25 de Abril só vai contar com um antigo Chefe de Estado

A sessão solene do 25 de Abril deste ano no Parlamento vai contar apenas com a presença de um dos ex-Presidentes da República do período pós-revolução.

O general Ramalho Eanes confirmou que vai participar na cerimónia, por uma questão de "responsabilidade institucional", apesar de discordar da "modalidade usada", e não vai ser acompanhado pela sua mulher, pois Manuela Ramalho Eanes não marcará presença.

Quanto às ausências, Jorge Sampaio alegou "razões de saúde e por integrar um grupo de risco". Já Aníbal Cavaco Silva confirmou esta terça-feira que não vai à sessão solene, mas sem clarificar qual a razão.

Do lado dos partidos, o número de presenças também vai ser reduzido. Na última semana, foi decidido que a cerimónia apenas se ia realizar com um terço dos deputados, mas alguns grupos parlamentares já optaram por convocar ainda menos deputados do que foi estabelecido. É o caso do PS, que pode levar à sessão 36 deputados, mas vai convocar apenas 22. Também o PSD, que pode levar 27 deputados à sessão, não descarta a hipótese de haver uma redução. Por enquanto, Rui Rio apenas decidiu que vai privilegiar os deputados "estreantes".

No total, deverão estar no hemiciclo 65 deputados e não 77 como previsto anteriormente. Quanto aos convidados, serão 30 ou 40 e ficarão nas galerias.



Associação 25 de Abril elogia Parlamento

A Associação 25 de Abril, presidida pelo coronel Vasco Lourenço, elogiou a decisão do Parlamento de manter a sessão solene da Revolução dos Cravos e respondeu aos críticos da decisão. "É uma cerimónia mais simples e restrita, mas igualmente digna. Esta decisão está a ser alvo de uma desesperada tentativa de aproveitamento pelos inimigos do 25 de Abril, inimigos da liberdade e da democracia", lê-se num comunicado. A associação informou ainda que vai estar na cerimónia apenas com um representante.