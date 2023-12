Certificados levaram mil milhões em juros

Com o Fisco a cobrar mais 13,4 milhões de euros por dia em impostos, as receitas do Estado servem para pagar quase tudo. Até outubro, os detentores de Certificados de Aforro custaram aos cofres públicos 1051 milhões de euros em juros. As ajudas para combater os efeitos da inflação (IVA 0%, subsídios às rendas e bonificações dos juros à habitação, por exemplo) e da crise energética (subsídio no preço dos combustíveis através do congelamento da componente de CO2) são mais 2,2 mil milhões, segundo os dados da execução orçamental de outubro, divulgados ontem pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).









