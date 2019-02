Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comissão de inquérito à CGD toma posse esta quinta-feira

Luís Leite Ramos, do PSD preside a com sete parlamentares do PSD, sete do PS, um do BE, um do PCP e outro do CDS-PP.

Por Lusa | 12:27