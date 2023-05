O Chega suspendeu esta quinta-feira a cimeira mundial das direitas que iria acontecer no dia 13 e 14 de maio, em Portugal.O anúncio foi feito pelo líder do partido através de um vídeo.Em causa está o facto de o passaporte do ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro ter sido apreeendido, revela André Ventura.Em atualização