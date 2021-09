Chega anuncia proposta para redução de vereadores e deputados municipais

O líder do Chega, André Ventura, anunciou esta sexta-feira que vai apresentar no parlamento uma proposta para redução do número de vereadores e representantes em assembleias municipais para "emagrecer a máquina do Estado".

"É a desnecessidade destes números. Há mais de 2.000 e tal mandatos de vereador em Portugal, em 2017, há mais de 6.000 mandatos de deputados e há mais de 27.000 mandatos de freguesia. Isto é ridículo num país como o nosso", apontou André Ventura.

E, continuou, "se se juntar os cargos de nomeação em empresas públicas e em entidades como as CCDR", (Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional), o líder do Chega considerou que há "um país a viver de nomeações e de cargos políticos".