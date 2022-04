Chega anuncia voto contra na generalidade a proposta de Orçamento do Estado para 2022

O Chega anunciou esta quinta-feira que votará contra a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) na generalidade, considerando que "não reflete as preocupações e as necessidades que os portugueses precisam ver acauteladas ao longo deste ano".

Em comunicado divulgado duas horas antes do início da discussão na Assembleia da República da proposta de OE2022 apresentada pelo Governo socialista, o grupo parlamentar do Chega anunciou que votará contra na generalidade, votação agendada para sexta-feira.

"Este documento não reflete as preocupações e as necessidades que os portugueses precisam ver acauteladas ao longo deste ano. Pior: mantém a espinha dorsal do OE chumbado em outubro do ano passado, quando não tínhamos nem guerra na Europa, nem o surto inflacionista a que estamos a assistir", criticam os deputados do Chega.

Na ótica do partido, o OE2022 "peca ainda por voltar a alocar a maior parte dos recursos públicos ao Estado e às suas clientelas, deixando altamente prejudicadas as famílias e as empresas".

"Este é um Orçamento usurpador: continua a exploração de quem trabalha e investe para sustentar o polvo da máquina do Estado", pelo que "não pode ter a viabilização do Grupo Parlamentar do Chega", acrescenta a nota.