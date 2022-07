Chega apresenta resolução de censura ao Presidente da Assembleia da República

O partido Chega apresentou uma resolução de censura contra o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.Em comunicado, o partido explica que em causa está a falta de "imparcialidade e isenção exigíveis para o desempenho do cargo"."A recente recusa de agendar um debate de urgência sobre os incêndios é apenas o último de vários incidentes que já marcam esta legislatura e a atuação de Augusto Santos Silva relativamente ao Partido CHEGA", pode ler-se no comunicado.Em declarações ao, André Ventura, líder do partido, revelou que o instrumento "é uma espécie de moção de censura, não ao goiverno, mas ao Presidente da Assembleia da República".O partido acusa ainda o Presidente da AR de não ter admitido projetos de lei do Chega por três vezes, sendo eles "um sobre o levantamento de imunidade dos Deputados para efeitos de prestar declarações ou ser constituído arguido; outro sobre a prisão perpétua e ainda outro sobre o aumento da pena máxima para 65 anos."