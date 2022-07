Chega cancela festival de verão por "cenário de incêndios"

O Chega fest, o festival de verão organizado pelo partido Chega, foi cancelado devido à "declaração do estado de emergência motivado pelo elevado risco de incêndio" e "perante o cenário de incêndios que assola o país", revelou o partido liderado por André Ventura em comunicado.Além dos "riscos de segurança a que organização não quer sujeitar os participantes", o festival foi cancelado pelo "facto de não ser possível prever com antecedência como vai estar a situação climatérica na data de realização do festival".A primeira edição do festival estava marcado para os dias 29 a 31 de julho e tinha confirmado nomes como Rui Bandeira e Jaimão. O primeiro cabeça de cartaz era Ivo Lucas, que acabou por cancelar após tomar conhecimento de ser um evento partidário.