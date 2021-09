"O País acordará com o Chega em todo o território nacional e isso é uma grande vitória” - André Ventura, este domingo, ainda sem resultados.Na estreia em eleições autárquicas, e sem tradição local, o Chega reforçou a votação das legislativas de 2019 (passou de 7º para 4º partido) e conseguiu, com 93% dos votos contados, onze vereadores: Moura, Santarém, Entroncamento, Benavente, Salvaterra de Magos, Seixal, Azambuja, Loulé, Vila Verde, Mangualde, Serpa - muitos decisivos a desempatar executivos.A base eleitoral do Chega foi escolhida a dedo, para impedir intromissões. Numa casa de eventos, no Sameiro, com vista sobre Braga, alguns jantaram mimos de vitela. Outros roeram as unhas à espera das primeiras projeções."Estamos a disputar o 3º nas legislativas se se realizassem hoje, próximos dos 9%"."Hoje começa um novo dia para o Chega e para o panorama político nacional".