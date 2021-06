Chega cria fundo para ajudar família de trabalhador atropelado na A6 por carro de Eduardo Cabrita

O Chega vai lançar uma subscrição pública para constituir um fundo de apoio à família do trabalhador que morreu atropelado na A6 por um carro oficial onde seguia o ministro da Administração Interna (MAI), Eduardo Cabrita.



Segundo avança o Jornal Económico, a

O acidente ocorreu no passado dia 18 de junho, na A6, no sentido Alentejo-Lisboa, a pouco mais de dois quilómetros da saída para as portagens de acesso a Évora.



Nuno Santos, de 43 anos, estava ao serviço de uma empresa colaboradora da Brisa na manutenção de autoestradas exploradas pela concessionária.



subscrição pública será lançada pelo partido através dos seus canais oficiais na Internet.

O deputado único do Chega, André Ventura, questionou formalmente o ministro da Administração Interna sobre a velocidade a que ia o carro oficial envolvido no acidente.

"A que velocidade circulava o veículo oficial do MAI e qual a justificação para tal?" e "o veículo seguia em marcha de urgência ou marcha normal, no regresso da deslocação do senhor Ministro a Portalegre?" são duas das três questões colocadas por André Ventura a Eduardo Cabrita, de acordo com o documento a que o CM teve acesso.