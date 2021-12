Chega critica afastamento do juiz Carlos Alexandre do caso EDP

O partido de extrema-direita Chega afirmou esta quinta-feira, em comunicado, que o afastamento do juiz Carlos Alexandre do processo EDP é uma situação "particularmente grave e ameaçadora para a prossecução da justiça em Portugal". Por isso, vai pedir "esclarecimentos urgentes ao Conselho Superior de Magistratura".

O gabinete parlamentar do Chega, presidido por André Ventura, "considera preocupantes as notícias vindas a público que dão conta do afastamento do juiz titular do processo EDP, em contradição com o que havia sido dedidido pelo Conselho Superior de Magistratura no início do mês de dezembro". Alerta para uma "eventual existência de interesses políticos subjacentes e o conflito evidente com o princípio do juiz natural e da separação de poderes".

O Chega quer chamar, "se ainda for possível, o Sr. Presidente do Conselho Superior de Magistratura à Comissão Permanente da Assembleia da República ou, caso não seja, logo no início da próxima legislatura à Comissão de Assuntos Constitucionais".