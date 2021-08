No seguimento das notícias que dão conta de que André Ventura está infetado com a Covid-19, a distrital do Chega de Vila Real publicou esta segunda-feira nas redes sociais um texto a acusar "funcionários do governo" de que tentariam envenenar o presidente do Chega caso este fosse vacinado.



"O nosso amigo e líder André está doente. Uma doença que apanhou por nós para nos andar a acompanhar pelo país e para espalhar a mensagem do CHEGA. Podia ter ficado em casa e nada disto tinha acontecido. Mas arriscou a vida e a saúde pelos portugueses de bem", começa por dizer o texto.





Para tentar justificar a razão pela qual Ventura ainda não está vacinado, a publicação afirma que "não podemos criticar".

"Dizem que ele não tomou a vacina. Não o podemos criticar. Duvidam que se o André chegasse ao centro de vacinação cheio de funcionários do governo socialista do António Costa não lhe iam tentar injectar veneno mal percebessem que era ele?", acusa a distrital no Facebook.



A publicação afirma ainda que "a Nossa Senhora de Fátima está com ele e não vai permitir que um dos seus escolhidos sucumba a uma doença criada na China para destruir o CHEGA".



A mesma publicação vai mais longe: "Todo o cuidado é pouco e recomendo aos militantes do CHEGA que não se identifiquem como tal quando vão tomar a vacina. Incomodamos muita gente e vão fazer de tudo para nos parar. Tomem cautela".