Chega defende "auditoria completa" aos últimos seis anos de Governo PS

O presidente do Chega, André Ventura, defendeu esta sexta-feira que, caso seja possível formar uma maioria de direita, a "mais urgente tarefa" será fazer uma auditoria completa aos gastos nos últimos seis anos de Governo de PS.

"Se o Chega for a terceira força política no dia 30 de janeiro, se conseguirmos formar uma maioria de direita, a primeira e mais urgente tarefa será uma auditoria completa aos gastos políticos e despesas do sistema político e administrativo que o PS teve em seis anos de governação", afirmou André Ventura, que falava no final de um almoço-comício com menos de quatro dezenas de simpatizantes e militantes, em Viana do Castelo.

No mesmo discurso, desafiou os restantes partidos à direita a pronunciarem-se sobre essa mesma proposta do partido, que classificou como a medida "mais urgente", tal como na segunda-feira tinha dito que "acabar de vez com as portagens" era também ela "a medida mais urgente".



André Ventura falou também do combate às alterações climáticas e à pobreza energética, classificando-os como "um discurso que fica muito bonito", um "discurso da moda e das elites, das grandes cidades".





Apesar disso, referiu que é preciso "salvar o meio ambiente" e salvar o planeta, sem, no entanto, dizer como.