Chega defende que "em casos de corrupção o património seja apreendido antes das acusações finais"

O Chega apresentou, esta quinta-feira, o seu programa eleitoral. O líder do partido, André Ventura, referiu que o "País precisa de uma limpeza", uma "reforma da justiça" e "apoio aos jovens e famílias".O partido defende ainda "que em casos de corrupção, o património seja apreendido mesmo antes das acusações finais". "No âmbito do processo penal e consecutivo é conseguir que menos 20% seja para a corrupção. Garantir que a justiça tem os meios para investigar, mesmo quando os investigados são da política", garantiu André Ventura.Sobre as forças de segurança André Ventura referiu que "os bombeiros, a proteção civil e os guardas prisionais" não podem continuar a ser "tratados como forças de segunda".Em relação à imigração o líder do Chega referiu que esta deve ser controlada e creteriosa. "Portugal deve dar prioridade e prevalência ao tipo de migração que precisa para a sua economia e sobrevivência, assegurando que ninguém que esteja em perigo de vida e sem direitos fundamentais fique à porta de Portugal".Sobre a Saúde André Ventura asseverou que o "SNS não está a corresponder as exigências e necessidades do País", sendo necessário "reformular o modelo, articular com o privado, publico e social".