Chega equipara incendiários a terroristas

O Chega apresentou, na quinta-feira, na Assembleia da República, um Projeto de Lei que aplica o regime sancionatório de combate ao terrorismo a quem seja reincidente na prática do crime de incêndio florestal. A moldura penal prevista vai de dois a dez anos de prisão.

Em causa, uma alteração ao Artigo 274.º-A, onde, na alínea 4, é proposta a seguinte redação: "Quem praticar crime doloso de incêndio florestal a que devesse aplicar-se concretamente prisão efetiva e tiver cometido anteriormente crime doloso de incêndio florestal a que tenha sido ou seja aplicada pena de prisão ou pena substitutiva, é punido com pena de prisão de dois a dez anos ou com a pena correspondente ao crime praticado, agravada de um terço nos seus limites mínimo e máximo, se for igual ou superior àquela".

O partido de André Ventura justifica este agravamento das penas para incendiários reincidentes, equiparando-as às de terrorismo, com o facto de considerar que "quem incendeia e destrói deve ser considerado terrorista".

Neste projeto de Lei, que será discutido e votado pelo Parlamento em data ainda não definida, o Chega recorda que, no período compreendido entre 1 de janeiro e 15 de outubro de 2022, os incêndios florestais consumiram mais de 110 mil hectares, constituindo a maior área ardida desde 2017 e mais do que o triplo da área ardida em 2021.

"No ano passado registaram-se 10 449 incêndios rurais, ou seja, em comparação com 2021, o número de incêndios aumentou 37,3% (mais 2.839), sendo o mais elevado desde 2017", lê-se no Projeto de Lei. Recorde-se, ainda, declarações recentes do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, segundo o qual os dados e indicadores existentes apontam para uma probabilidade de o risco de incêndio ter aumentado 40% relativamente ao que existia no ano de 2022.

"Tendo em conta o número de incêndios rurais e a extensão de área ardida em 2022, não é deslocado dizer que as perspetivas para este ano não são animadoras, no que concerne ao combate aos incêndios florestais", considera o Chega.

Refira-se que, só o ano passado foram detidos pelas autoridades cerca de 150 incendiários. Nos últimos 10 anos, esse número é superior a 1400. O ano com mais detenções foi 2017, com 193.