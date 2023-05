Chega exige demissão imediata de Galamba e uma remodelação governamental

O Chega submeteu esta manhã à Assembleia da República um Projeto-Resolução em que recomenda ao Governo a demissão "imediata" do ministro das Infraestruturas, João Galamba, e uma remodelação governamental, na sequência das sucessivas polémicas que tiveram como ponto de partida a reunião "entre membros do Governo dos Ministérios das Infraestruturas e Assuntos Parlamentares, a então CEO da TAP, Christine Ourmières-Widenere, e o deputado do grupo parlamentar do PS, Carlos Pereira", e que culminaram com a recente crise política entre Belém e São Bento.

Os Projetos de Resolução são discutidos e votados pelos deputados, mas não têm força de lei. Caso o projeto do Chega seja aprovado, significa que o Parlamento recomenda ao Governo que deve demitir Galamba e avançar para uma remodelação. Uma hipótese não completamente afastada, ainda que o PS tenha maioria absoluta, o que lhe permite, só por si, travar as intenções do Chega. Mas vários socialistas têm defendido a demissão de Galamba e uma remodelação do Governo, como o presidente do PS, Carlos César, já o afirmou por duas vezes, pelo que será interessante avaliar o comportamento da bancada socialista no momento da votação do presente Projeto de Resolução.

O documento, a que o CM teve acesso, começa por fazer um breve historial dos acontecimentos, sublinhando que a reunião secreta dos socialistas com Christine Ourmières-Widener "apenas foi tornada pública mais de dois meses depois, quando a ex-CEO foi ouvida na comissão de inquérito à TAP, no dia 4 de abril, e confirmou a sua concretização, bem como de quem partiu a iniciativa de realização da referida reunião, confirmando que teria partido do atual ministro das Infraestruturas".

"Nesta data", acrescenta o Chega, "começaram as polémicas à volta desta reunião, nomeadamente quem a requereu, se houve ou não omissão de notas dessa reunião, um alegado roubo de computador com informação classificada, agressões, e demissões, que envolvem diretamente João Galamba e o então seu assessor Frederico Pinheiro", a que acresce a intervenção, também ela polémica, do Serviço de Informações e Segurança (SIS).

Para o partido de André Ventura, Galamba passou a ser visto perante a opinião pública e de forma generalizada como "um ministro fragilizado. Porém o primeiro-ministro António Costa preferiu segurá-lo em prol da estabilidade, contra a posição declarada do Presidente da República".

Os portugueses, diz o Chega, "esperam e merecem mais e melhor do poder político e a mensagem que o Presidente da República transmitiu aos portugueses, assumindo divergências de fundo com o primeiro-ministro no rescaldo da não aceitação por parte do primeiro-ministro do pedido de demissão de João Galamba foi clara e sublinha a importância da confiança e da credibilidade nas instituições".

Assim sendo, o Chega recomendam ao Governo que "proceda a uma remodelação governamental que inclua a substituição imediata do atual ministro das Infraestruturas, João Galamba".