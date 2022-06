Chega exige explicações sobre a morte de Jéssica

O Chega vai chamar ao Parlamento a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, para saber o que "falhou no sistema de proteção, que teve como consequência a morte" da pequena Jéssica, de apenas 3 anos, assassinada em Setúbal. "A CPCJ terá deliberado aplicar medida de promoção e de proteção da criança, porém, não aceite pelos pais, o que determinou que o processo fosse remetido ao Ministério Público em janeiro de 2020, tendo sido arquivado no passado mês de maio do corrente ano.



Não se sabe, contudo, se chegou a ser aplicada alguma medida de promoção e de proteção à criança. O que todos sabemos é que o sistema de proteção de menores em risco falhou, porque morreu uma criança – e falhou, no mínimo, pela sua lentidão: o processo de promoção e proteção durou mais de dois anos, a menor não foi retirada à mãe, e a partida do pai biológico foi a circunstância aproveitada para justificar o arquivamento do processo", lê-se no requerimento de pedido de audição do Chega.





"Aquilo que pretendemos é apurar responsabilidades pelo sucedido e exigir todos os relatórios sobre o caso", afirmou aoo líder do partido, André Ventura. O Chega pretende, ainda, saber "o que está a ser feito para evitar casos futuros" e está disposto a ir até às últimas consequências, nomeadamente quais as responsabilidades da própria Segurança Social em todo este processo.