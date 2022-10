Chega exige responsabilidade ao Governo, ministra reafirma cumprimento da lei

O Chega defendeu esta sexta-feira que é preciso "exigir responsabilidade" ao executivo sobre a alegada violação da lei das incompatibilidades por parte de governantes, tendo a ministra dos Assuntos Parlamentares reafirmado que a lei foi cumprida.

No encerramento do debate agendado pelo Chega sobre "os sucessivos casos de alegadas incompatibilidades e conflitos de interesses que envolvem vários ministros do executivo", o líder do partido afirmou que "o parecer invocado pelo PS" para rejeitar a existência de incompatibilidades "não se aplica" a estes casos.

"O caso é claríssimo, Pedro Nuno Santos, Manuel Pizarro e Ana Abrunhosa violaram a lei deste país, violaram a lei aprovada por este parlamento. Agora só temos uma opção, ou exigimos responsabilidade, ou a lei da República morreu hoje aqui neste parlamento enquanto exigimos responsabilidades ao Estado", defendeu.

André Ventura apontou que "a direita tem o dever de exigir mais do que palavras, mais do que conversa, mais do que cravos na mão".

"Portugueses, nós temos de exigir responsabilidade a este Governo, e se eles insistem na conversa do 25 de Abril, dos fantasmas, do fascismo, nós vamos exigir a outra conversa, é responsabilidade, corrupção nunca mais em Portugal", afirmou o presidente do partido de extrema-direita.

André Ventura considerou que neste debate, de mais de duas horas, o Governo não deu "um único esclarecimento sobre as incompatibilidades, dizendo apenas que os ministros cumpriram, na sua perspetiva, a lei", mas deu "meia hora de ensaio sobre a democracia, sobre a sua luta e os fantasmas do presente e do passado".

E defendeu que os portugueses "esperavam de um Governo democrático" que admitisse que falhou.

Logo depois, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares salientou que "é urgente explicar" a "desinformação, os factos falsos" e apontou que o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República "se aplica a todos os casos" referidos.

"Reafirmo o cumprimento da lei, o sentido dos pareceres, reafirmo a convicção e a confiança nas instituições democráticas", afirmou Ana Catarina Mendes.

Na sua intervenção, a última deste debate, a ministra agradeceu "o amplo consenso sobre aquele que deve ser o respeito pelas instituições, a separação de poderes e também a noção clara de que há um acervo legislativo que rege as incompatibilidades e os impedimentos dos titulares dos cargos públicos e dos políticos".

Defendendo que "uma República decente faz aquilo que tem que fazer, discute as leis no sítio próprio, elabora as leis no sítio próprio", a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares considerou que, "no caso das incompatibilidades, compete à Assembleia da República fazê-lo".

Ana Catarina Mendes destacou também a aprovação, na última legislatura, da estratégia nacional de combate à corrupção, referindo que "nesse pacote foi discutido um diploma sobre o alargamento das obrigações declarativas dos titulares de cargos públicos e políticos", que foi aprovado por unanimidade.

"O único deputado que faltou a essa sessão e que hoje aqui enche o peito e engrossa a voz, permitam-me esta expressão, sobre a transparência, a necessidade de fazer mais, foi o senhor deputado André Ventura", criticou.

Apontando que "Governo aqui estará para cumprir a lei, para prestar esclarecimentos ao parlamento e todos os dias bater-se pela democracia, pelas suas instituições", a ministra deixou também a garantia de que o executivo vai continuar "a trabalhar pelos portugueses num momento absolutamente exigente das suas vidas".

A ministra referiu-se ainda às palavras do deputado do Chega Pedro Frazão sobre a ex-ministra da Saúde, Marta Temido, (que afirmou que "há deputados que não têm nada que fazer") e defendeu que o "país reconhece que, num período absolutamente difícil, esteve ao lado dos portugueses na luta pelos portugueses".